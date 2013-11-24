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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1679168016811682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:54

Re: Идея Банк

  dengon написав:Я вот за границей платил картой (а у нее комиссия за конвертацию валюты), и теперь ежемесячно мне около 8 грн процентов капает :?
ЖЕСТЬ! :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:09

  Flamingo написав:
  Ой+ написав:Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.

Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса


Ризик виявився виправданим - сьогодні (!) прийшов кешбек за оплату посилки на сайті НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:40

  Ой+ написав:Ризик виявився виправданим - сьогодні (!) прийшов кешбек за оплату посилки на сайті НП.

расскажите поподробнее где (на НП, :arrow: сайте или в приложении) и чем платили, какой был МСС
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:05

Re: Идея Банк

  Lost написав:расскажите поподробнее где (на НП, сайте или в приложении) и чем платили, какой был МСС


Платив КБ онлайн на сайті НП, у виписці "Операцiя по картi ****** в термiналi PostFinance, KYIV, UKR"
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:23

Re: Идея Банк

p2p на НП это только наложенный платеж и комиссия за перевод денег, услуги доставки и упаковка идет как покупка
Hack-Stock
 
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