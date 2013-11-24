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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Flamingo
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Додано: Пон 09 гру, 2019 17:09
Flamingo написав: Ой+ написав:Flamingo
Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса
Ризик виявився виправданим - сьогодні (!) прийшов кешбек за оплату посилки на сайті НП.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 09 гру, 2019 19:40
Ой+ написав:
Ризик виявився виправданим - сьогодні (!) прийшов кешбек за оплату посилки на сайті НП.
расскажите поподробнее где (на НП,
сайте или в приложении) и чем платили, какой был МСС
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Lost
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:05
Lost написав:
расскажите поподробнее где (на НП, сайте или в приложении) и чем платили, какой был МСС
Платив КБ онлайн на сайті НП, у виписці "Операцiя по картi ****** в термiналi PostFinance, KYIV, UKR"
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 09 гру, 2019 20:23
p2p на НП это только наложенный платеж и комиссия за перевод денег, услуги доставки и упаковка идет как покупка
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Hack-Stock
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