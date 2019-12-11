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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1680168116821683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:45

Re: Идея Банк

А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ
1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR
2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR

По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:53

Re: Идея Банк

  Hack-Stock написав:жму отам де красным выделил все кнопки и нифига, везде пишет "Дана дія не може бути виконана"

ну всьоо, вас залочили :(
У меня все там фурычит
Мож карта шибко новая, а мож анкету не переподписали :wink:
По функционалу ИБ Идеи это старый ИБ ПУМБы, у них общий производитель.
И по некоторому функционалу этот ИБ побогаче МАБа и Т2Ю :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:13

  Кащей написав:А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ
1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR
2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR

По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?


Обычно если банк не показывает МСС то чтобы его узнать надо звонить на горячку (у многих банков операторы обучены их сообщать). Как тут не знаю. По вашим строкам ничего не определишь - это просто номера терминалов.
Учитывая что у УЗ есть 2 МСС, один из которых подпадает под исключения в программе кишмыша - Вам похоже просто не повезло
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:34

Re: Идея Банк

Flamingo написав:
  Кащей написав:А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ
1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR
2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR

По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?


Обычно если банк не показывает МСС то чтобы его узнать надо звонить на горячку (у многих банков операторы обучены их сообщать). Как тут не знаю. По вашим строкам ничего не определишь - это просто номера терминалов.
Учитывая что у УЗ есть 2 МСС, один из которых подпадает под исключения в программе кишмыша - Вам похоже просто не повезло
Пока рано говорить, повезло мне или нет. Это будет точно известно только в январе. Но для планирования расходов по разным картам хотелось бы знать это уже сейчас. Горячка мне ничего не смогла сказать. Буду пробовать попасть на другого оператора.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:12

Re: Идея Банк

А obank так и не стартанул. А уже декабрь.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:18

Ого, банк обновил сайт! :o
Vorlon
 
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