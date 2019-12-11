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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:45
А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ
1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR
2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR
По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?
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Кащей
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:53
Hack-Stock написав:
жму отам де красным выделил все кнопки и нифига, везде пишет "Дана дія не може бути виконана"
ну всьоо, вас залочили
У меня все там фурычит
Мож карта шибко новая, а мож анкету не переподписали
По функционалу ИБ Идеи это старый ИБ ПУМБы, у них общий производитель.
И по некоторому функционалу этот ИБ побогаче МАБа и Т2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:13
Кащей написав:
А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ
1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR
2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR
По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?
Обычно если банк не показывает МСС то чтобы его узнать надо звонить на горячку (у многих банков операторы обучены их сообщать). Как тут не знаю. По вашим строкам ничего не определишь - это просто номера терминалов.
Учитывая что у УЗ есть 2 МСС, один из которых подпадает под исключения в программе кишмыша - Вам похоже просто не повезло
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Flamingo
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:34
Flamingo написав: Кащей написав:
А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ
1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR
2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR
По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?
Обычно если банк не показывает МСС то чтобы его узнать надо звонить на горячку (у многих банков операторы обучены их сообщать). Как тут не знаю. По вашим строкам ничего не определишь - это просто номера терминалов.
Учитывая что у УЗ есть 2 МСС, один из которых подпадает под исключения в программе кишмыша - Вам похоже просто не повезло
Пока рано говорить, повезло мне или нет. Это будет точно известно только в январе. Но для планирования расходов по разным картам хотелось бы знать это уже сейчас. Горячка мне ничего не смогла сказать. Буду пробовать попасть на другого оператора.
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Кащей
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:12
А obank так и не стартанул. А уже декабрь.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:18
Ого, банк обновил сайт!
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Vorlon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 20:52
Vorlon написав:
Ого, банк обновил сайт!
Он уже примерно месяц каа был. Просто сидел на отдельной кнопке. А теперь полностью заместил старый сайт. Но вот интернет-банкинг как был страшноватенький, так и остался: там и дизайн старый и все остальное.
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