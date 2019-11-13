Hack-Stock написав:жму отам де красным выделил все кнопки и нифига, везде пишет "Дана дія не може бути виконана"
ну всьоо, вас залочили У меня все там фурычит Мож карта шибко новая, а мож анкету не переподписали По функционалу ИБ Идеи это старый ИБ ПУМБы, у них общий производитель. И по некоторому функционалу этот ИБ побогаче МАБа и Т2Ю
Кащей написав:А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ 1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR 2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR
По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?
Обычно если банк не показывает МСС то чтобы его узнать надо звонить на горячку (у многих банков операторы обучены их сообщать). Как тут не знаю. По вашим строкам ничего не определишь - это просто номера терминалов. Учитывая что у УЗ есть 2 МСС, один из которых подпадает под исключения в программе кишмыша - Вам похоже просто не повезло
Кащей написав:А можно как-то узнать мсс по проведенной транзакции? Например, у меня было две покупки на сайте УЗ 1. Покупка, EXIM3DSW0001640, KYIV, UKR 2. Покупка, 6445064, KYIV, UKR
По первой КБ выплатили. Можно ли на основании этих строк в выписке сделать вывод, что вторая оказалась холостой?
Обычно если банк не показывает МСС то чтобы его узнать надо звонить на горячку (у многих банков операторы обучены их сообщать). Как тут не знаю. По вашим строкам ничего не определишь - это просто номера терминалов. Учитывая что у УЗ есть 2 МСС, один из которых подпадает под исключения в программе кишмыша - Вам похоже просто не повезло
Пока рано говорить, повезло мне или нет. Это будет точно известно только в январе. Но для планирования расходов по разным картам хотелось бы знать это уже сейчас. Горячка мне ничего не смогла сказать. Буду пробовать попасть на другого оператора.
Он уже примерно месяц каа был. Просто сидел на отдельной кнопке. А теперь полностью заместил старый сайт. Но вот интернет-банкинг как был страшноватенький, так и остался: там и дизайн старый и все остальное.
Народ, порадьте шо робить. Жінка оформила кілька місяців тому картку Card Blanche Online. За вересень і жовтень кешбек нарахували нормально, за листопад (чорну пт) - болт. У підтримці кажуть про якісь, типу, помилки за жовтень і що у вас насправді 3% азс, а не 5 за онлайн. Я трохи в шоці від такої нахабної брехні...