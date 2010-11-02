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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1681168216831684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:03

Идея Банк

Под депо выдали "Платіжна картка "Green"
кажется вот такая https://ideabank.ua/uk/payment-cards/pl ... debit-fund
девочка в банке сказала, что карта просто для выплат %. На мой вопрос "% на остаток по карточке есть?" получил ответ "Нет". Начал смотреть сайт Идеи и там по карте, что указал выше, много чего расписано, среди всего этого заинтересовало:
1. До 10% річних на залишок власних коштів на рахунку - значит все таки есть 10% и это по умолчанию? Но что значит "до" - бывает и не 10%?
2. Кешбек 3% за розрахунки в аптеках - в инет банкинге вроде нашел, что это надо подключать отдельно в разделе "лояльность". Так ли это, и нет ли потом какого то списания с меня (может и ежемесячного) за эту "услугу"?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:21

  ГеннадийUA написав:Под депо выдали "Платіжна картка "Green"
кажется вот такая https://ideabank.ua/uk/payment-cards/pl ... debit-fund
девочка в банке сказала, что карта просто для выплат %. На мой вопрос "% на остаток по карточке есть?" получил ответ "Нет". Начал смотреть сайт Идеи и там по карте, что указал выше, много чего расписано, среди всего этого заинтересовало:
1. До 10% річних на залишок власних коштів на рахунку - значит все таки есть 10% и это по умолчанию? Но что значит "до" - бывает и не 10%?
2. Кешбек 3% за розрахунки в аптеках - в инет банкинге вроде нашел, что это надо подключать отдельно в разделе "лояльность". Так ли это, и нет ли потом какого то списания с меня (может и ежемесячного) за эту "услугу"?

1. Там есть процент, но считается неправильно - типа на минимально месяц лежащую сумму 10%, и 5% на то, что пополнялось/снималось
2. Аптечный кешбек вроде только пенсионкам
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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