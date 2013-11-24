Додано: Нед 15 гру, 2019 15:03

Под депо выдали "Платіжна картка "Green"кажется вот такаядевочка в банке сказала, что карта просто для выплат %. На мой вопрос "% на остаток по карточке есть?" получил ответ "Нет". Начал смотреть сайт Идеи и там по карте, что указал выше, много чего расписано, среди всего этого заинтересовало:1. До 10% річних на залишок власних коштів на рахунку - значит все таки есть 10% и это по умолчанию? Но что значит "до" - бывает и не 10%?2. Кешбек 3% за розрахунки в аптеках - в инет банкинге вроде нашел, что это надо подключать отдельно в разделе "лояльность". Так ли это, и нет ли потом какого то списания с меня (может и ежемесячного) за эту "услугу"?