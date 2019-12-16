Под депо выдали "Платіжна картка "Green" кажется вот такая https://ideabank.ua/uk/payment-cards/pl ... debit-fund девочка в банке сказала, что карта просто для выплат %. На мой вопрос "% на остаток по карточке есть?" получил ответ "Нет". Начал смотреть сайт Идеи и там по карте, что указал выше, много чего расписано, среди всего этого заинтересовало: 1. До 10% річних на залишок власних коштів на рахунку - значит все таки есть 10% и это по умолчанию? Но что значит "до" - бывает и не 10%? 2. Кешбек 3% за розрахунки в аптеках - в инет банкинге вроде нашел, что это надо подключать отдельно в разделе "лояльность". Так ли это, и нет ли потом какого то списания с меня (может и ежемесячного) за эту "услугу"?
ГеннадийUA написав:Под депо выдали "Платіжна картка "Green" кажется вот такая https://ideabank.ua/uk/payment-cards/pl ... debit-fund девочка в банке сказала, что карта просто для выплат %. На мой вопрос "% на остаток по карточке есть?" получил ответ "Нет". Начал смотреть сайт Идеи и там по карте, что указал выше, много чего расписано, среди всего этого заинтересовало: 1. До 10% річних на залишок власних коштів на рахунку - значит все таки есть 10% и это по умолчанию? Но что значит "до" - бывает и не 10%? 2. Кешбек 3% за розрахунки в аптеках - в инет банкинге вроде нашел, что это надо подключать отдельно в разделе "лояльность". Так ли это, и нет ли потом какого то списания с меня (может и ежемесячного) за эту "услугу"?
1. Там есть процент, но считается неправильно - типа на минимально месяц лежащую сумму 10%, и 5% на то, что пополнялось/снималось 2. Аптечный кешбек вроде только пенсионкам