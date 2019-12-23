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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1686168716881689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:48

Re: Идея Банк

После продажи Идеи надеюсь из банка пропадут очереди из будущих рабов (зароб1тчан)платящих визовые сборы для поездки в Польшу.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:44

А что тут делать в одтделениях, кроме как раз в несколько лет обновить "Беленькую"?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:54

  Фантом написав:Выкатили О.Bank https://ideabank.ua/uk/o-bank, правда нифига не работает.
Для регистрации нужен код из смс для расширенной регистрации. Зарегистрироваться в самом приложении не даёт, хотя такая возможность есть.
Поэтому регистрируемся здесь. https://new.ideaonline.ua/registration, а потом входим в приложение.

Пробовал, после ввода ИНН написано: ЧТо-то пошло не так.
К сожалению не работает
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:01

  alex2013a90 написав:Пробовал, после ввода ИНН написано: ЧТо-то пошло не так.
К сожалению не работает

Аналогично. Но пользователь, похоже, создается.
Во всяком случае при попытке логина на https://new.ideaonline.ua/auth выдает про заблокированную учетную запись.
ramzes4
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  #<1 ... 1686168716881689
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