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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:48
Re: Идея Банк
После продажи Идеи надеюсь из банка пропадут очереди из будущих рабов (зароб1тчан)платящих визовые сборы для поездки в Польшу.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:44
А что тут делать в одтделениях, кроме как раз в несколько лет обновить "Беленькую"?
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:54
Пробовал, после ввода ИНН написано: ЧТо-то пошло не так.
К сожалению не работает
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:01
Аналогично. Но пользователь, похоже, создается.
Во всяком случае при попытке логина на
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