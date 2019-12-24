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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1686168716881689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:48

Re: Идея Банк

После продажи Идеи надеюсь из банка пропадут очереди из будущих рабов (зароб1тчан)платящих визовые сборы для поездки в Польшу.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:44

А что тут делать в одтделениях, кроме как раз в несколько лет обновить "Беленькую"?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:54

  Фантом написав:Выкатили О.Bank https://ideabank.ua/uk/o-bank, правда нифига не работает.
Для регистрации нужен код из смс для расширенной регистрации. Зарегистрироваться в самом приложении не даёт, хотя такая возможность есть.
Поэтому регистрируемся здесь. https://new.ideaonline.ua/registration, а потом входим в приложение.

Пробовал, после ввода ИНН написано: ЧТо-то пошло не так.
К сожалению не работает
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:01

  alex2013a90 написав:Пробовал, после ввода ИНН написано: ЧТо-то пошло не так.
К сожалению не работает

Аналогично. Но пользователь, похоже, создается.
Во всяком случае при попытке логина на https://new.ideaonline.ua/auth выдает про заблокированную учетную запись.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:30

  Фантом написав:Выкатили О.Bank https://ideabank.ua/uk/o-bank, правда нифига не работает.
Для регистрации нужен код из смс для расширенной регистрации. Зарегистрироваться в самом приложении не даёт, хотя такая возможность есть.
Поэтому регистрируемся здесь. https://new.ideaonline.ua/registration, а потом входим в приложение.

По Вашему методу получилось зарегистрироваться и войти в приложение!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:35

Re: Идея Банк

ramzes4, alex2013a90 Я так понял, что зарегистрироваться можно только после получения такой смс.
12345C Vash kod dlya reyestratsiyi v Internet bankinhu, zareyestruvatys' za posylannyam https://new.ideaonline.ua/registration .Detali za posylannyam: https://ideabank.ua/uk/o-bank

Думаю в течении дня должно всем пользователям прийти.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:40

Fylhtq
Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:59

Re: Идея Банк

У кого не получилось зарегистрироваться, не расстраивайтесь. Ничего особенного там нет. Да и лимиты в приложении прикручены до 8.01.20.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 18:43

Звонил на гарячую линию.
Послали в отделение с паспором и кодом писать заявление, сказали что у меня нет финансового номера. 21 век на дворе, номер есть, а я должен идти заяву писать (в моем городе нет Идея Банка, это нужно 3 часа ехать на поезде до Киева чтобы написать заяву. пздц товарищи)
Странно что у меня все работает по старому ИБ
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:01

Re: Идея Банк

Новий інетбанк від ідеї тільки для співробітників банку повідомили мені,тестять.
tarasum
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