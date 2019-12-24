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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:48
Re: Идея Банк
После продажи Идеи надеюсь из банка пропадут очереди из будущих рабов (зароб1тчан)платящих визовые сборы для поездки в Польшу.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:44
А что тут делать в одтделениях, кроме как раз в несколько лет обновить "Беленькую"?
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:54
Пробовал, после ввода ИНН написано: ЧТо-то пошло не так.
К сожалению не работает
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:01
Аналогично. Но пользователь, похоже, создается.
Во всяком случае при попытке логина на
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:30
По Вашему методу получилось зарегистрироваться и войти в приложение!
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:35
Re: Идея Банк
ramzes4, alex2013a90 Я так понял, что зарегистрироваться можно только после получения такой смс.
Думаю в течении дня должно всем пользователям прийти.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:59
Re: Идея Банк
У кого не получилось зарегистрироваться, не расстраивайтесь. Ничего особенного там нет. Да и лимиты в приложении прикручены до 8.01.20.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 24 гру, 2019 18:43
Звонил на гарячую линию.
Послали в отделение с паспором и кодом писать заявление, сказали что у меня нет финансового номера. 21 век на дворе, номер есть, а я должен идти заяву писать (в моем городе нет Идея Банка, это нужно 3 часа ехать на поезде до Киева чтобы написать заяву. пздц товарищи)
Странно что у меня все работает по старому ИБ
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Додано: Вів 24 гру, 2019 22:01
Re: Идея Банк
Новий інетбанк від ідеї тільки для співробітників банку повідомили мені,тестять.
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