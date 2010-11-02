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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1687168816891690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:42

Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:22

  mustbe написав:Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?

Комис 25 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:21

Re: Идея Банк

  wig написав:А что тут делать в одтделениях, кроме как раз в несколько лет обновить "Беленькую"?


Депо можна було відкрити під більший % ніж в онлайні при певних сумах. Зараз трохи незрозуміло, як повернуть нові власники.

  mustbe написав:Сейчас - в глубоком минусе.


Якщо мінус глибокий, то може варто заплатити абонплату? А тоді вже до кінця січня виходити в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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