|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 08:42
Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2956
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:22
mustbe написав:
Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?
Комис 25 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30970
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1555 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:21
wig написав:
А что тут делать в одтделениях, кроме как раз в несколько лет обновить "Беленькую"?
Депо можна було відкрити під більший % ніж в онлайні при певних сумах. Зараз трохи незрозуміло, як повернуть нові власники.
mustbe написав:
Сейчас - в глубоком минусе.
Якщо мінус глибокий, то може варто заплатити абонплату? А тоді вже до кінця січня виходити в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3072
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36410
|4486112
|
|
|79963
|9437359
|
|
|5677
|757859
|
Сер 25 гру, 2019 07:26
emeta
|