|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:01
Re: Идея Банк
Новий інетбанк від ідеї тільки для співробітників банку повідомили мені,тестять.
Додано: Сер 25 гру, 2019 08:42
Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:22
Комис 25 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:21
Re: Идея Банк
Депо можна було відкрити під більший % ніж в онлайні при певних сумах. Зараз трохи незрозуміло, як повернуть нові власники.
Якщо мінус глибокий, то може варто заплатити абонплату? А тоді вже до кінця січня виходити в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 26 гру, 2019 01:11
Re: Идея Банк
Додано: Чет 26 гру, 2019 07:27
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:03
Vorlon
Мы ж теоретики, глубину этого минуса не знаем, может там 1000грн. кр.лимит
А теоретически если на 1 число месяца минуса нет - 25грн. не снимается.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:15
ukrprom2014
По моим расчётам от 2500 грн. долга уже имеет смысл 25 грн. платить
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:36
Не загашена в нуль...по умові задачі.
Буде абонплата 25...ось призабув чи ці 25 в грейсі...по старій памяті ні...якщо не брешу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:42
Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.
|