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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:20

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.

И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:26

Re: Идея Банк

  i_iakubovskyi написав:Час розповісти, скільки я на них заробляю щомісяця)
Так где же скандальные откровения ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:32

  Искатель написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.

И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?


Выйти в ноль и перестанет начисляться.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:35

  Aps написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.

И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?


Выйти в ноль и перестанет начисляться.

А какой процент начисляется на 25 грн? :)
Я так понимаю, что если в декабре потратил больше 2500 грн, то проще не платить, а погасить уже в конце января.
Искатель
 
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Квесторе_поверніться

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