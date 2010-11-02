|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:20
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.
И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3329
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1323 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:26
i_iakubovskyi написав:
Час розповісти, скільки я на них заробляю щомісяця)
Так где же скандальные откровения ? )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2982
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:32
Искатель написав: Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.
И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
Выйти в ноль и перестанет начисляться.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3017
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:35
Aps написав: Искатель написав: Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.
И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
Выйти в ноль и перестанет начисляться.
А какой процент начисляется на 25 грн?
Я так понимаю, что если в декабре потратил больше 2500 грн, то проще не платить, а погасить уже в конце января.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3329
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1323 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80055
|9444312
|
Чет 26 гру, 2019 14:52
wig
|
|5739
|762106
|
Чет 26 гру, 2019 14:38
ruvex
|
|1752
|3307
|
|