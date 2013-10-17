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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:20

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.

И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:26

Re: Идея Банк

  i_iakubovskyi написав:Час розповісти, скільки я на них заробляю щомісяця)
Так где же скандальные откровения ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:32

  Искатель написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.

И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?


Выйти в ноль и перестанет начисляться.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:35

  Aps написав:
  Искатель написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.

И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?


Выйти в ноль и перестанет начисляться.

А какой процент начисляется на 25 грн? :)
Я так понимаю, что если в декабре потратил больше 2500 грн, то проще не платить, а погасить уже в конце января.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:28

Re: Идея Банк

Сегодня нужно гасить задолженность чтобы не попасть на 25 грн и страховку или завтра еще тоже считается рабочий день?
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:37

  Vint написав:Сегодня нужно гасить задолженность чтобы не попасть на 25 грн и страховку или завтра еще тоже считается рабочий день?

Завтра день рабочий. Но не полный. Все зависит в котором часу и каким способом вы собираетесь гасится.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:39

  Vint написав:Сегодня нужно гасить задолженность чтобы не попасть на 25 грн и страховку или завтра еще тоже считается рабочий день?

26, 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня - на дві години;
28 грудня 2019 року до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00;
https://bank.gov.ua/news/all/viznacheno ... -roku-7446

Задача пополнить счет. Думаю, завтра будет уже поздно.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:41

А если завтра проведутся по счету вчерашние операции?
Гасить думаю с мони через р2р.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:42

Re: Идея Банк

Загасил долг на сегодня, а завтра повторю, если что-то еще проведется...
Так наверное будет наиболее правильно.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:45

  Vint написав:А если завтра проведутся по счету вчерашние операции?
Гасить думаю с мони через р2р.

Загасил долг на сегодня, а завтра повторю, если что-то еще проведется...
Так наверное будет наиболее правильно.

Наиболее правильно - это было загасить сэпом сегодня.
А гасить через п2п - лотерея, так можно каждый день гасить
mustbe
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