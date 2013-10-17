Идея Банк
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:20
Vorlon написав: Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.
И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
Искатель
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:26
i_iakubovskyi написав:
Час розповісти, скільки я на них заробляю щомісяця)
Так где же скандальные откровения ? )
mustbe
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:32
Искатель написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.
И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
Выйти в ноль и перестанет начисляться.
Aps
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:35
Aps написав: Искатель написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться
25 грн. не в грейсе. На них начисляется годовой процент.
И как правильно с ними поступать? Ну, чтобы не начислялся процент? Или никак?
Выйти в ноль и перестанет начисляться.
А какой процент начисляется на 25 грн?
Я так понимаю, что если в декабре потратил больше 2500 грн, то проще не платить, а погасить уже в конце января.
Искатель
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:28
Сегодня нужно гасить задолженность чтобы не попасть на 25 грн и страховку или завтра еще тоже считается рабочий день?
Vint
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:37
Vint написав:
Сегодня нужно гасить задолженность чтобы не попасть на 25 грн и страховку или завтра еще тоже считается рабочий день?
Завтра день рабочий. Но не полный. Все зависит в котором часу и каким способом вы собираетесь гасится.
Flamingo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:39
Vint написав:
Сегодня нужно гасить задолженность чтобы не попасть на 25 грн и страховку или завтра еще тоже считается рабочий день?
26, 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня - на дві години;
28 грудня 2019 року до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00;
https://bank.gov.ua/news/all/viznacheno ... -roku-7446
Задача пополнить счет. Думаю, завтра будет уже поздно.
lel
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:41
А если завтра проведутся по счету вчерашние операции?
Гасить думаю с мони через р2р.
Vint
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:42
Загасил долг на сегодня, а завтра повторю, если что-то еще проведется...
Так наверное будет наиболее правильно.
Vint
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:45
Vint написав:
А если завтра проведутся по счету вчерашние операции?
Гасить думаю с мони через р2р.
Загасил долг на сегодня, а завтра повторю, если что-то еще проведется...
Так наверное будет наиболее правильно.
Наиболее правильно - это было загасить сэпом сегодня.
А гасить через п2п - лотерея, так можно каждый день гасить
mustbe
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