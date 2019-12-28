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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1690169116921693>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:40

  mustbe написав:Наиболее правильно - это было загасить сэпом сегодня.
А гасить через п2п - лотерея, так можно каждый день гасить

В случае Идеи пока проколов не было :wink:
Сегодня в 7:30 загасил через P2P, уже по счету отобразилась сумма.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:34

Re: Идея Банк

Панове підкажіть,щоб отримати вітальні 200грн.кешбек по CBW ONLINE,якщо картку отримав в грудні я маю здійснити просту календарну трансакцію на 2000грн.чи я вже в прольоті,бо і так операція не проведеться по рахунку груднем?
Востаннє редагувалось t-step в Нед 29 гру, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз.
t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:42

  t-step написав:Панове підкажіть,щоб отримати вітальні 200грн.кешбек по CBW ONLINE,якщо картку отримав в грудні я маю здійснити простоу календанрну трансакцію на 2000грн.чи я вже в прольоті,бо і так операція не проведеться по рахунку груднем?

в пролёте.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:48

  Hack-Stock написав:
  t-step написав:Панове підкажіть,щоб отримати вітальні 200грн.кешбек по CBW ONLINE,якщо картку отримав в грудні я маю здійснити простоу календанрну трансакцію на 2000грн.чи я вже в прольоті,бо і так операція не проведеться по рахунку груднем?

в пролёте.

Нет не в пролете. Идея считает кишмиш по дате покупки, а не по дате проведения по счету (именно потому выплачивает кишмиш 10 числа, чтобы все покупки конца месяца успели провестись).
Так что t-step делайте трату на 2000 - приветственные 161 грн. чистыми получите 10 января (плюс-минус-день).

Только делайте ЛИШЬ ОДНУ ОПЕРАЦИЮ. После этого карту на полку. Говорят Идея умудрялась провести более позднюю мелкую транзакцию первой, чтобы меньше заплатить "приветственных"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:02

  Flamingo написав:
  Hack-Stock написав:
  t-step написав:Панове підкажіть,щоб отримати вітальні 200грн.кешбек по CBW ONLINE,якщо картку отримав в грудні я маю здійснити простоу календанрну трансакцію на 2000грн.чи я вже в прольоті,бо і так операція не проведеться по рахунку груднем?

в пролёте.

Нет не в пролете. Идея считает кишмиш по дате покупки, а не по дате проведения по счету (именно потому выплачивает кишмиш 10 числа, чтобы все покупки конца месяца успели провестись).
Так что t-step делайте трату на 2000 - приветственные 161 грн. чистыми получите 10 января (плюс-минус-день).

Только делайте ЛИШЬ ОДНУ ОПЕРАЦИЮ. После этого карту на полку. Говорят Идея умудрялась провести более позднюю мелкую транзакцию первой, чтобы меньше заплатить "приветственных"

Подтверждаю. Открывал карту 31 числа и трата в тот же день. Приветсвенный кешбек был.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:44

Кто знает? Абонплата 25 грн. по кредиткам не в грейсе - это понятно. А проценты на эту абонплату в грейсе или тоже нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:05

  Vorlon написав:Кто знает? Абонплата 25 грн. по кредиткам не в грейсе - это понятно. А проценты на эту абонплату в грейсе или тоже нет?

Никогда не слышал, чтобы проценты на проценты начисляли
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:13

  Vorlon написав:Кто знает? Абонплата 25 грн. по кредиткам не в грейсе - это понятно. А проценты на эту абонплату в грейсе или тоже нет?

Там же % как бы не списываются с кредитных. Они начисляются и висят - ждут ближайшего захода денег на карту. Когда такой заход происходит, то сначала отсчипывается сумма процентов, которая идёт на доходы банка, а остальное поступает на карту в погашения долга по кредитке. То есть физически % с кредитного лимита никогда не списывается (когда-то ещё в 90е прошлого века НБУ вовсю жарил банки за операции когда доходы банка формировались за счёт выданных самим же банком кредитных средств, поэтому многие банки до сих пор избегают прямых проводок типа "кредитные деньги"-"доход банка").
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:14

  Stringer написав:
  Vorlon написав:Кто знает? Абонплата 25 грн. по кредиткам не в грейсе - это понятно. А проценты на эту абонплату в грейсе или тоже нет?

Никогда не слышал, чтобы проценты на проценты начисляли

Да ладно. А что же тогда по вашему "сложный процент" ? ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:38

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  Vorlon написав:Кто знает? Абонплата 25 грн. по кредиткам не в грейсе - это понятно. А проценты на эту абонплату в грейсе или тоже нет?

Никогда не слышал, чтобы проценты на проценты начисляли

Да ладно. А что же тогда по вашему "сложный процент" ? ;)

В идее? Или в тарифах карт какого банка?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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