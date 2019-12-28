mustbe написав:Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?
Шота я ничо не понял.
Гасить, конечно, не стал.
Сегодня слизали 25 грн, как и ожидалось.
Но ! В ИБ уже пишет: "2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Почему он ждёт гашения в начале января, а не в начале февраля ?