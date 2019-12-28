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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1690169116921693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:25

  mustbe написав:Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?

Шота я ничо не понял.
Гасить, конечно, не стал.
Сегодня слизали 25 грн, как и ожидалось.
Но ! В ИБ уже пишет: "2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Почему он ждёт гашения в начале января, а не в начале февраля ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:32

mustbe
Глюк, перед выходными так бывает... Потом поправится.
Vorlon
 
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