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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1690169116921693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:25

  mustbe написав:Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е.
02.12 карта была в нуле.
Сейчас - в глубоком минусе.
В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020".
Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ?
Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?

Шота я ничо не понял.
Гасить, конечно, не стал.
Сегодня слизали 25 грн, как и ожидалось.
Но ! В ИБ уже пишет: "2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Почему он ждёт гашения в начале января, а не в начале февраля ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:32

mustbe
Глюк, перед выходными так бывает... Потом поправится.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:56

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:Никогда не слышал, чтобы проценты на проценты начисляли

Да ладно. А что же тогда по вашему "сложный процент" ? ;)

В идее? Или в тарифах карт какого банка?

Вообще. Я конечно прошу прощения, но в вашей фразе "никогда не слышал..." ведь нет отсыла к идее или к картам. А практика присоединения % к телу кредита (не по картам), с дальнейшим начислением % на уже новую задолженность в свое время в БСУ была очень популярна. Ну и другим примером начисления % на % является классический "сложный процент по депозитам" - тут просто кредитором является физ.лицо, а должником банк - но сути это не меняет - в этом случае начисляются % на % ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 07:38

Flamingo и вы подумали, что я реально не слышал о начислении процентов на проценты вообще, а не применительно к кредитным картам? :mrgreen:
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 07:56

  Stringer написав:Flamingo и вы подумали, что я реально не слышал о начислении процентов на проценты вообще, а не применительно к кредитным картам? :mrgreen:

Конечно нет. Именно поэтому в конце моего вопроса о сложном проценте стоял вот такой символ: ;). А в итоге вы стали задавать вопросы "на полном серьёзе"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:46

Re: Идея Банк

делал вчера покупки идейной картой и телефон пополнял, посмотрел сегодня в заблокированные суммы. Дата авторизации по партмоне 30,12 , а сильпо 3,01.
pavyak
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