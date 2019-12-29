mustbe написав:Хочу уточнить по Онлайну. РД - 2-е. 02.12 карта была в нуле. Сейчас - в глубоком минусе. В ИБ вижу: "Обязательный платеж: 0,00 UAH в том числе за процентами 0,00 UAH оплатить до 02.01.2020". Когда её лучше гасить ? В конце декабря или января ? Какой комис насчитают, если её не загасить в декабре ?
Шота я ничо не понял. Гасить, конечно, не стал. Сегодня слизали 25 грн, как и ожидалось. Но ! В ИБ уже пишет: "2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020". Почему он ждёт гашения в начале января, а не в начале февраля ?
Stringer написав:Никогда не слышал, чтобы проценты на проценты начисляли
Да ладно. А что же тогда по вашему "сложный процент" ?
В идее? Или в тарифах карт какого банка?
Вообще. Я конечно прошу прощения, но в вашей фразе "никогда не слышал..." ведь нет отсыла к идее или к картам. А практика присоединения % к телу кредита (не по картам), с дальнейшим начислением % на уже новую задолженность в свое время в БСУ была очень популярна. Ну и другим примером начисления % на % является классический "сложный процент по депозитам" - тут просто кредитором является физ.лицо, а должником банк - но сути это не меняет - в этом случае начисляются % на %
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.