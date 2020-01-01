RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:45

  Vorlon написав:Глюк, перед выходными так бывает... Потом поправится.

А когда оно поправится ? В ближайший раб.день, то есть завтра ?
Продолжает писать тоже самое: "Обязательный платеж: 2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Игнорировать ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 27.12.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:02

mustbe
Да, завтра должно. Если вся сумма задолженности, что вам там пишет, образовалась в декабре, то да - игнорировать.
Vorlon
 
Повідомлень: 7646
З нами з: 14.06.13
Подякував: 376 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1691169216931694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Lost, sauvignon, Stringer, tarasum і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8024, 8025, 8026
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80254 9474384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 09:20
Lost
А-Банк 1 ... 1488, 1489, 1490
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14890 2059068
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 23:21
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3659, 3660, 3661
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36605 4509697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 22:13
1finanсier

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.