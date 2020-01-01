А когда оно поправится ? В ближайший раб.день, то есть завтра ?
Продолжает писать тоже самое: "Обязательный платеж: 2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Игнорировать ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:45
А когда оно поправится ? В ближайший раб.день, то есть завтра ?
Продолжает писать тоже самое: "Обязательный платеж: 2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Игнорировать ?
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:02
mustbe
Да, завтра должно. Если вся сумма задолженности, что вам там пишет, образовалась в декабре, то да - игнорировать.
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