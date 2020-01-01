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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:45

  Vorlon написав:Глюк, перед выходными так бывает... Потом поправится.

А когда оно поправится ? В ближайший раб.день, то есть завтра ?
Продолжает писать тоже самое: "Обязательный платеж: 2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Игнорировать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:02

mustbe
Да, завтра должно. Если вся сумма задолженности, что вам там пишет, образовалась в декабре, то да - игнорировать.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:20

  Искатель написав:
СМС в отделении подключил, нифига не приходят СМС-ки. Бардак какой-то... Может, готовить не умею.


у них есть проблема с доставкой смс и 3дсекьюр, если абонентский номер начинается на "0", типа 097-011-11-11, 050-011-11-11 и т.д. Помогло подключение только другого номера
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:34

  STIGA написав:
  Искатель написав:
СМС в отделении подключил, нифига не приходят СМС-ки. Бардак какой-то... Может, готовить не умею.


у них есть проблема с доставкой смс и 3дсекьюр, если абонентский номер начинается на "0", типа 097-011-11-11, 050-011-11-11 и т.д. Помогло подключение только другого номера

Никогда о такой проблеме не слышал при том что мой номер именно подходит под ваши критерии. Что смс информирование, что 3дс уже почти три года как работают тут без проблем
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:41

  STIGA написав:
  Искатель написав:
СМС в отделении подключил, нифига не приходят СМС-ки. Бардак какой-то... Может, готовить не умею.


у них есть проблема с доставкой смс и 3дсекьюр, если абонентский номер начинается на "0", типа 097-011-11-11, 050-011-11-11 и т.д. Помогло подключение только другого номера

А разве не все мобильные номера начинаются на 0
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:43

Re: Идея Банк

Stringer написав:
  STIGA написав:
  Искатель написав:
СМС в отделении подключил, нифига не приходят СМС-ки. Бардак какой-то... Может, готовить не умею.


у них есть проблема с доставкой смс и 3дсекьюр, если абонентский номер начинается на "0", типа 097-011-11-11, 050-011-11-11 и т.д. Помогло подключение только другого номера

А разве не все мобильные номера начинаются на 0
Номер, а не код оператора.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:12

Flamingo

все может быть, в том отделении , где я оформлял, постоянная текучка кадров. Может чето не так делали или не хотели вникать.

Просто поделился своим кейсом проблемы с смс
STIGA
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