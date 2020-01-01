А когда оно поправится ? В ближайший раб.день, то есть завтра ?
Продолжает писать тоже самое: "Обязательный платеж: 2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Игнорировать ?
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:45
А когда оно поправится ? В ближайший раб.день, то есть завтра ?
Продолжает писать тоже самое: "Обязательный платеж: 2 983,50 UAH в том числе за процентами 0,28 UAH оплатить до 02.01.2020".
Игнорировать ?
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:02
mustbe
Да, завтра должно. Если вся сумма задолженности, что вам там пишет, образовалась в декабре, то да - игнорировать.
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:20
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:34
Никогда о такой проблеме не слышал при том что мой номер именно подходит под ваши критерии. Что смс информирование, что 3дс уже почти три года как работают тут без проблем
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:41
А разве не все мобильные номера начинаются на 0
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:43
Re: Идея Банк
Номер, а не код оператора.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:12
Flamingo
все может быть, в том отделении , где я оформлял, постоянная текучка кадров. Может чето не так делали или не хотели вникать.
Просто поделился своим кейсом проблемы с смс
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:01
Re: Идея Банк
Коллеги, подскажите.
Какой сервис при оплате Киевэнерго выбрать чтобы КартБланш Онлайн дал кишмиш.
Нас сайте КЭ есть ipay, easypay, portmone, ПУМБ, liqupay и Tachcard.
Или идея на все-равно считает коммуналкой и КБ не даст?
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:39
Кто платит в Сильпо приложением - только у меня уже третий раз кассир говорит, что нет у неё кнопки оплатить приложением? Приходится аннулировать чек, идти на другую кассу и там всё проходит без проблем...
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29
У меня такое было пару раз в Сильпо на Иванова. Только я не стал аннулировать чек - заплатил физической симиной картой
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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