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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Lost
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:33
Flamingo Lost
Спасибо за статистику - я оставил на горячке Сильпо обращение с просьбой разобраться
Обещали перезвонить через пару рабочих дней.
У меня Сильпо под домом (две минуты ходьбы максимум), поэтому в основном там продукты покупаю, а значит актуально. И тенденция мне не нравится...
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Vorlon
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