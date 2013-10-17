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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:20

  Vorlon написав:Кто платит в Сильпо приложением - только у меня уже третий раз кассир говорит, что нет у неё кнопки оплатить приложением? Приходится аннулировать чек, идти на другую кассу и там всё проходит без проблем... :?

у меня было такое 2 раза из 3х посещений в декабре (в Сильпо бываю редко), но из-за 10-15грн. разницы в бонусах мучать кассиров, тратить свое время на ануляции и поиск нужных касс не считаю нужным и интересным занятием, поэтому просто оплатил по протоколу NFC и забыл :P
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:33

Flamingo
Lost
Спасибо за статистику - я оставил на горячке Сильпо обращение с просьбой разобраться :) Обещали перезвонить через пару рабочих дней.

У меня Сильпо под домом (две минуты ходьбы максимум), поэтому в основном там продукты покупаю, а значит актуально. И тенденция мне не нравится...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:17

  ukrprom2014 написав:Коллеги, подскажите.
Какой сервис при оплате Киевэнерго выбрать чтобы КартБланш Онлайн дал кишмиш.
Нас сайте КЭ есть ipay, easypay, portmone, ПУМБ, liqupay и Tachcard.
Или идея на все-равно считает коммуналкой и КБ не даст?

Мсс 4900, кешбеку не буде.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:45

Re: Идея Банк

  tarasum написав:Мсс 4900, кешбеку не буде

Вы полагаете у всех ipay, easypay, portmone, ПУМБ, liqupay и Tachcard МСС 4900???
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:17

  ukrprom2014 написав:Вы полагаете у всех ipay, easypay, portmone, ПУМБ, liqupay и Tachcard МСС 4900???

99% что да.
Но, конечно, ничто вам не мешает лично в этом убедиться.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:21

  ukrprom2014 написав:
  tarasum написав:Мсс 4900, кешбеку не буде

Вы полагаете у всех ipay, easypay, portmone, ПУМБ, liqupay и Tachcard МСС 4900???

А по вашему там что там будет? Книги? Цветы? В отличии от наземных магазинов, которым обслуживающий банк порой может назначить МСС "от балды", интернет сервисы более щепетильно подходят к МСС своих терминалов. Поэтому если там не будет 4900, то может быть лишь разве что-то на цифру 6, не подпадающее вообще ни под какие кэшбек программы, а с кредиток проводимое ещё и с комисом
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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