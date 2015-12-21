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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 18:23

Re: Идея Банк

  Искатель написав:А можно еще вопрос: где взглянуть на перечень "кошерных" МСС, по которым будет 5% за интернет-платежи?

Все торговые МСС по
операциям в сети Интернет,
кроме следующих: 4900, 9311,
9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 19:23

Re: Идея Банк

  Искатель написав:где взглянуть на перечень "кошерных" МСС, по которым будет 5% за интернет-платежи?

https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %D0%B8.pdf
Додаток 1
...и не перепутайте с «CardBlanche White» :lol: :lol:

ПС. Узнать МСС операции можно после 2..3 настойчивых звонков на саппотр :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:36

новый ИБ

Кто-нибудь в курсе после обкатки на новый движок ИБ всех переведут с выключением старого?
и функционал будет ли как в старом или все что сейчас это и все?
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  #<1 ... 1694169516961697
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