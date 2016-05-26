Все торговые МСС по
операциям в сети Интернет,
кроме следующих: 4900, 9311,
9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2020 18:23
Re: Идея Банк
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:23
Re: Идея Банк
Додаток 1
...и не перепутайте с «CardBlanche White»
ПС. Узнать МСС операции можно после 2..3 настойчивых звонков на саппотр
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:36
новый ИБ
Кто-нибудь в курсе после обкатки на новый движок ИБ всех переведут с выключением старого?
и функционал будет ли как в старом или все что сейчас это и все?
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:17
Re: Идея Банк
Фоткнув - черга з вулиці, так ніби вовину тисячу дають.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:42
Re: Идея Банк
Друзья. А во сколько кэшбек обычно зачисляют?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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