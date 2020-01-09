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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 18:23

Re: Идея Банк

  Искатель написав:А можно еще вопрос: где взглянуть на перечень "кошерных" МСС, по которым будет 5% за интернет-платежи?

Все торговые МСС по
операциям в сети Интернет,
кроме следующих: 4900, 9311,
9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 19:23

Re: Идея Банк

  Искатель написав:где взглянуть на перечень "кошерных" МСС, по которым будет 5% за интернет-платежи?

https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %D0%B8.pdf
Додаток 1
...и не перепутайте с «CardBlanche White» :lol: :lol:

ПС. Узнать МСС операции можно после 2..3 настойчивых звонков на саппотр :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:36

новый ИБ

Кто-нибудь в курсе после обкатки на новый движок ИБ всех переведут с выключением старого?
и функционал будет ли как в старом или все что сейчас это и все?
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:17

Re: Идея Банк

  alex lem написав:После продажи Идеи надеюсь из банка пропадут очереди из будущих рабов (зароб1тчан)платящих визовые сборы для поездки в Польшу.


Фоткнув - черга з вулиці, так ніби вовину тисячу дають.
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:42

Re: Идея Банк

Друзья. А во сколько кэшбек обычно зачисляют?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:43

С 14 до... 22х
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:00

  clientage написав:С 14 до... 22х

Після 17,до 18)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:42

  tarasum написав:
  clientage написав:С 14 до... 22х

Після 17,до 18)

ну чооо, зашёл КБ вам? :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:41

  clientage написав:
  tarasum написав:
  clientage написав:С 14 до... 22х

Після 17,до 18)

ну чооо, зашёл КБ вам? :lol: :lol: :lol:

Не доїхав,напевно вже завтра,бо робочий день. Сьогодні напевно не буде (((
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:56

Re: Идея Банк

  tarasum написав:Сьогодні напевно не буде

так это шо, иДея вкрала 1дн %% с КБ?
Т.е. вот лично у меня 402,5*19%*0,805/365 = 17 коп :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1694169516961697
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