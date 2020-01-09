|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2020 18:23
Искатель написав:
А можно еще вопрос: где взглянуть на перечень "кошерных" МСС, по которым будет 5% за интернет-платежи?
Все торговые МСС по
операциям в сети Интернет,
кроме следующих: 4900, 9311,
9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:23
https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... %D0%B8.pdf
Искатель написав:
где взглянуть на перечень "кошерных" МСС, по которым будет 5% за интернет-платежи?
Додаток 1
...и не перепутайте с «CardBlanche White»
ПС. Узнать МСС операции можно после 2..3 настойчивых звонков на саппотр
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30039
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3475 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:36
Кто-нибудь в курсе после обкатки на новый движок ИБ всех переведут с выключением старого?
и функционал будет ли как в старом или все что сейчас это и все?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2099
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:17
alex lem написав:
После продажи Идеи надеюсь из банка пропадут очереди из будущих рабов (зароб1тчан)платящих визовые сборы для поездки в Польшу.
Фоткнув - черга з вулиці, так ніби вовину тисячу дають.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3111
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:42
Друзья. А во сколько кэшбек обычно зачисляют?
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1993
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:43
С 14 до... 22х
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30039
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3475 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:00
clientage написав:
С 14 до... 22х
Після 17,до 18)
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:42
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30039
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3475 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:41
Не доїхав,напевно вже завтра,бо робочий день. Сьогодні напевно не буде (((
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:56
tarasum написав:
Сьогодні напевно не буде
так это шо, иДея вкрала 1дн %% с КБ?
Т.е. вот лично у меня 402,5*19%*0,805/365 = 17 коп
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30039
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3475 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80499
|9504067
|
|
|36997
|4544458
|
П'ят 10 січ, 2020 19:29
Vorlon
|
|14971
|2072530
|
П'ят 10 січ, 2020 18:45
melkh
|