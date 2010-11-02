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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:45
clientage написав: tarasum написав:
Сьогодні напевно не буде
так это шо, иДея вкрала 1дн %% с КБ?
Т.е. вот лично у меня 402,5*19%*0,805/365 = 17 коп
У Львові колядують,вони більше так зароблять,ніж ваші проценти)
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:46
Первого кышмыша так и не увидел. Напёрсточники, ёпта.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:51
Фантом написав:
Первого кышмыша так и не увидел. Напёрсточники, ёпта.
Буде КБ,не переживайте) того місяця спецом заплатили 09,а тепер 11) середнє 10,розумно
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:06
tarasum
Радует, что я не один.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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