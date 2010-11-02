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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1695169616971698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:45

  clientage написав:
  tarasum написав:Сьогодні напевно не буде

так это шо, иДея вкрала 1дн %% с КБ?
Т.е. вот лично у меня 402,5*19%*0,805/365 = 17 коп :mrgreen: :mrgreen:

У Львові колядують,вони більше так зароблять,ніж ваші проценти)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:46

Re: Идея Банк

Первого кышмыша так и не увидел. Напёрсточники, ёпта.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:51

  Фантом написав:Первого кышмыша так и не увидел. Напёрсточники, ёпта.

Буде КБ,не переживайте) того місяця спецом заплатили 09,а тепер 11) середнє 10,розумно
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:06

tarasum Радует, что я не один. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 05:28

  Фантом написав:tarasum Радует, что я не один. :)

Принцип всім КБ або нікому)
tarasum
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