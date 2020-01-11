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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:45

  clientage написав:
  tarasum написав:Сьогодні напевно не буде

так это шо, иДея вкрала 1дн %% с КБ?
Т.е. вот лично у меня 402,5*19%*0,805/365 = 17 коп :mrgreen: :mrgreen:

У Львові колядують,вони більше так зароблять,ніж ваші проценти)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:46

Re: Идея Банк

Первого кышмыша так и не увидел. Напёрсточники, ёпта.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:51

  Фантом написав:Первого кышмыша так и не увидел. Напёрсточники, ёпта.

Буде КБ,не переживайте) того місяця спецом заплатили 09,а тепер 11) середнє 10,розумно
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:06

tarasum Радует, что я не один. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 05:28

  Фантом написав:tarasum Радует, что я не один. :)

Принцип всім КБ або нікому)
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:01

Re: Идея Банк

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anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:02

DATE 11.01 13:00 IDEABANK ZARAHYVANNYA KOSHTIV CARD *** SUMA 402.5 UAH BALANCE: 14320.01 UAH
Это максимальный КБ и похоже я перебрал в декабре?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:07

  Vint написав:DATE 11.01 13:00 IDEABANK ZARAHYVANNYA KOSHTIV CARD *** SUMA 402.5 UAH BALANCE: 14320.01 UAH
Это максимальный КБ и похоже я перебрал в декабре?

максимальный, перебрали или нет это уже вам виднее. Если онлайн у вас, то максимум 10 000 грн окешбечиваются в месяц получается.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:38

  Vint написав:DATE 11.01 13:00 IDEABANK ZARAHYVANNYA KOSHTIV CARD *** SUMA 402.5 UAH BALANCE: 14320.01 UAH
Это максимальный КБ и похоже я перебрал в декабре?

Это максимальный. Считайте по дате операции. У меня 402,42 -9998грн. Сошлось все до копейки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:24

Кэшбэк-то пришел. А вот СМС-ки не хотят приходить - и все. Горячая линия опять посылает в отделение. Похоже, из-за того, что я в самом начале ошибочно от них отказался, теперь уже и не получится.
Главное: "Мы ничего не видим. Идите в отделение!" Зачем нужна такая ГЛ?

В интернет-банке все отображается правильно (типа как подключено). Но СМС-ок нет.
Искатель
 
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