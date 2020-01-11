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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:37
Искатель написав:
Кэшбэк-то пришел. А вот СМС-ки не хотят приходить - и все. Горячая линия опять посылает в отделение. Похоже, из-за того, что я в самом начале ошибочно от них отказался, теперь уже и не получится.
Главное: "Мы ничего не видим. Идите в отделение!" Зачем нужна такая ГЛ?
В интернет-банке все отображается правильно (типа как подключено). Но СМС-ок нет.
Ещё раз попробуйте - выключить/включить
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:58
Stringer написав: Искатель написав:
Кэшбэк-то пришел. А вот СМС-ки не хотят приходить - и все. Горячая линия опять посылает в отделение. Похоже, из-за того, что я в самом начале ошибочно от них отказался, теперь уже и не получится.
Главное: "Мы ничего не видим. Идите в отделение!" Зачем нужна такая ГЛ?
В интернет-банке все отображается правильно (типа как подключено). Но СМС-ок нет.
Ещё раз попробуйте - выключить/включить
Через интернет-банк, в смысле?
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Искатель
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:07
Искатель да
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:31
Stringer написав:Искатель
да
Спробувати і в новому і старому ІБ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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