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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:37

  Искатель написав:Кэшбэк-то пришел. А вот СМС-ки не хотят приходить - и все. Горячая линия опять посылает в отделение. Похоже, из-за того, что я в самом начале ошибочно от них отказался, теперь уже и не получится.
Главное: "Мы ничего не видим. Идите в отделение!" Зачем нужна такая ГЛ?

В интернет-банке все отображается правильно (типа как подключено). Но СМС-ок нет.

Ещё раз попробуйте - выключить/включить
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:58

  Stringer написав:
  Искатель написав:Кэшбэк-то пришел. А вот СМС-ки не хотят приходить - и все. Горячая линия опять посылает в отделение. Похоже, из-за того, что я в самом начале ошибочно от них отказался, теперь уже и не получится.
Главное: "Мы ничего не видим. Идите в отделение!" Зачем нужна такая ГЛ?

В интернет-банке все отображается правильно (типа как подключено). Но СМС-ок нет.

Ещё раз попробуйте - выключить/включить

Через интернет-банк, в смысле?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:07

Искатель да
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10311
З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:31

  Stringer написав:Искатель да

Спробувати і в новому і старому ІБ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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