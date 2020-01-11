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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:37
Искатель написав:
Кэшбэк-то пришел. А вот СМС-ки не хотят приходить - и все. Горячая линия опять посылает в отделение. Похоже, из-за того, что я в самом начале ошибочно от них отказался, теперь уже и не получится.
Главное: "Мы ничего не видим. Идите в отделение!" Зачем нужна такая ГЛ?
В интернет-банке все отображается правильно (типа как подключено). Но СМС-ок нет.
Ещё раз попробуйте - выключить/включить
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:58
Stringer написав: Искатель написав:
Кэшбэк-то пришел. А вот СМС-ки не хотят приходить - и все. Горячая линия опять посылает в отделение. Похоже, из-за того, что я в самом начале ошибочно от них отказался, теперь уже и не получится.
Главное: "Мы ничего не видим. Идите в отделение!" Зачем нужна такая ГЛ?
В интернет-банке все отображается правильно (типа как подключено). Но СМС-ок нет.
Ещё раз попробуйте - выключить/включить
Через интернет-банк, в смысле?
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Искатель
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:07
Искатель да
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:31
Stringer написав:Искатель
да
Спробувати і в новому і старому ІБ.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:52
А где тут кешбек отображаетсо?
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escobar
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Додано: Суб 11 січ, 2020 23:49
Hack-Stock написав: Vint написав:
DATE 11.01 13:00 IDEABANK ZARAHYVANNYA KOSHTIV CARD *** SUMA 402.5 UAH BALANCE: 14320.01 UAH
Это максимальный КБ и похоже я перебрал в декабре?
максимальный, перебрали или нет это уже вам виднее. Если онлайн у вас, то максимум 10 000 грн окешбечиваются в месяц получается.
Видимо я перебрал несколько сотен.
С калькулятором не считал.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 08:25
Flamingo написав: escobar написав:
А где тут кешбек отображаетсо?
В смс о его зачислении 9-11 числа. Больше нигде.
В ІБ Історія операцій "Виплата винагороди Кеш бек за грудень 2019 р."
Якщо я КБВ онлайн 12/01 робив оплау, а 16-те дата оформлення, чи треба вже виходити в 0, щоб уникнути страховки 1%?
Востаннє редагувалось Ой+
в Нед 12 січ, 2020 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 12 січ, 2020 09:20
Stringer написав:Искатель
да
Два раза попытался это сделать. Пишет "прошло успешно", но по факту показывает "Відключити", т.е. ничего не происходит.
Похоже, завтра придется опять в отделение идти.
Мощный "высокотехнологический" банк ((
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Искатель
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