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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1697169816991700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:41

Вопрос к знатокам.
А если купить что-нибудь в интернет-магазине (например, на "Розетке" или в "Эльдорадо" и т.п.), с оплатой на сайте - будет кэшбэк при оплате Карт бланш онлайн?
Или кто-то уже стыкался с теми магазинами, где кэшбэка нет?
Буду премного благодарен.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:10

  Искатель написав:интернет

Ключевое слово!

P.S. Не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет...
Vorlon
 
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