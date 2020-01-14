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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:41
Вопрос к знатокам.
А если купить что-нибудь в интернет-магазине (например, на "Розетке" или в "Эльдорадо" и т.п.), с оплатой на сайте - будет кэшбэк при оплате Карт бланш онлайн?
Или кто-то уже стыкался с теми магазинами, где кэшбэка нет?
Буду премного благодарен.
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Искатель
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Додано: Сер 15 січ, 2020 00:10
Искатель написав:
интернет
Ключевое слово!
P.S. Не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет...
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Vorlon
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