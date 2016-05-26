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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1697169816991700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:41

Вопрос к знатокам.
А если купить что-нибудь в интернет-магазине (например, на "Розетке" или в "Эльдорадо" и т.п.), с оплатой на сайте - будет кэшбэк при оплате Карт бланш онлайн?
Или кто-то уже стыкался с теми магазинами, где кэшбэка нет?
Буду премного благодарен.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 00:10

  Искатель написав:интернет

Ключевое слово!

P.S. Не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:41

Re: Идея Банк

Близится дата первого погашения КБ-онлайнихи. Поправьте, если где-то ошибаюсь.
1. Сумма погашения рассчитывается как ОМП_из_СМС*20-КБ с округлением в большую сторону.
2. Эта сумма должна быть на счету до конца опердня РД или ближайшего предшествующего рабочего дня, если РД выпадает на выходной.
3. Период, за который начисляется КБ (и действует ограничение 10К-402,8), определяется по дате авторизации и длится с РД по РД или с 1-го по последнее число месяца?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:11

АМКУ разрешил Томашу Фиале купить банк

Инвестиционная компания Dragon Capital получила разрешение на покупку Идея Банк
https://finance.liga.net/bank/novosti/a ... ideya-bank
lel
 
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