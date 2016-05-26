Вопрос к знатокам. А если купить что-нибудь в интернет-магазине (например, на "Розетке" или в "Эльдорадо" и т.п.), с оплатой на сайте - будет кэшбэк при оплате Карт бланш онлайн? Или кто-то уже стыкался с теми магазинами, где кэшбэка нет? Буду премного благодарен.
Близится дата первого погашения КБ-онлайнихи. Поправьте, если где-то ошибаюсь. 1. Сумма погашения рассчитывается как ОМП_из_СМС*20-КБ с округлением в большую сторону. 2. Эта сумма должна быть на счету до конца опердня РД или ближайшего предшествующего рабочего дня, если РД выпадает на выходной. 3. Период, за который начисляется КБ (и действует ограничение 10К-402,8), определяется по дате авторизации и длится с РД по РД или с 1-го по последнее число месяца?
58$ млн - майже даром. Тільки ше Катерина добро не дала - не знає чи законні млн в Драгона і шо вони збираються з банкою робити.
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