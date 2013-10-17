RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:34

Re: Идея Банк

Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 16.10.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:56

  tarasum написав:Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО? :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:16

  Flamingo написав:
  tarasum написав:Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО? :mrgreen:

Зручно та швидко,без комісії в андроїд додатку) протестуйте) кц стверджує що можуть сказати мсс код,а про кешбек мовчать)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 16.10.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:32

  tarasum написав:
  Flamingo написав:
  tarasum написав:Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО? :mrgreen:

Зручно та швидко,без комісії в андроїд додатку) протестуйте) кц стверджує що можуть сказати мсс код,а про кешбек мовчать)

То есть другими словами - ищете дураков-тестировщиков, чтобы самому своими деньгами не рисковать ;)? Удобная позиция ;)
Что касается "зручно и швидко" - ну вот я себе думаю - как часто надо мне пополнить телефон - раз в год перед тем как обновится услуга "год без абонплат" себе и по разу жене и дочке. День когда надо это сделать я знаю и просто не представляю в чем может быть неудобство чтобы зайти на сайт водафона, ввести все данные и пополнить номер. Так зачем мне еще какое-то "зручно"? И даже если все на сайте водафона делать очень медленно то точно уложусь в 5 минут времени (а реально пару минут максимум) - то какое же должно быть это "швидко" чтобы захотеть его применить? :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:54

Re: Идея Банк

Сам протестую,не проблема. Думаю,що точно платили на онлайн банкінгу ідеї)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 16.10.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1698169917001701
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, kostya77, MASolomko і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3720, 3721, 3722
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37211 4564078
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 22:01
ingtrans
ОКСІ БАНК 1 ... 21, 22, 23
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
225 41974
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 21:20
tarasum
А-Банк 1 ... 1506, 1507, 1508
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15074 2083835
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 21:02
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1283)
16.01.2020 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.