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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:34
Re: Идея Банк
Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:56
А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:16
Зручно та швидко,без комісії в андроїд додатку) протестуйте) кц стверджує що можуть сказати мсс код,а про кешбек мовчать)
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:32
То есть другими словами - ищете дураков-тестировщиков, чтобы самому своими деньгами не рисковать ? Удобная позиция
Что касается "зручно и швидко" - ну вот я себе думаю - как часто надо мне пополнить телефон - раз в год перед тем как обновится услуга "год без абонплат" себе и по разу жене и дочке. День когда надо это сделать я знаю и просто не представляю в чем может быть неудобство чтобы зайти на сайт водафона, ввести все данные и пополнить номер. Так зачем мне еще какое-то "зручно"? И даже если все на сайте водафона делать очень медленно то точно уложусь в 5 минут времени (а реально пару минут максимум) - то какое же должно быть это "швидко" чтобы захотеть его применить?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:54
Re: Идея Банк
Сам протестую,не проблема. Думаю,що точно платили на онлайн банкінгу ідеї)
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:52
Изучаю приложение.
Не работает вкладка Лимиты операций.
Какие они, эти Лимиты?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:46
Re: Идея Банк
Это даже ещё не бета версия, а Альфа. Так что может работать как угодно, у меня лимиты отображаются по всем картам. А в вебверсии с лимитами как дела?
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