Додано: Чет 16 січ, 2020 21:32

tarasum написав: Flamingo написав: tarasum написав: Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО? А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО?

Зручно та швидко,без комісії в андроїд додатку) протестуйте) кц стверджує що можуть сказати мсс код,а про кешбек мовчать) Зручно та швидко,без комісії в андроїд додатку) протестуйте) кц стверджує що можуть сказати мсс код,а про кешбек мовчать)

То есть другими словами - ищете дураков-тестировщиков, чтобы самому своими деньгами не рисковать? Удобная позицияЧто касается "зручно и швидко" - ну вот я себе думаю - как часто надо мне пополнить телефон - раз в год перед тем как обновится услуга "год без абонплат" себе и по разу жене и дочке. День когда надо это сделать я знаю и просто не представляю в чем может быть неудобство чтобы зайти на сайт водафона, ввести все данные и пополнить номер. Так зачем мне еще какое-то "зручно"? И даже если все на сайте водафона делать очень медленно то точно уложусь в 5 минут времени (а реально пару минут максимум) - то какое же должно быть это "швидко" чтобы захотеть его применить?