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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:34

Re: Идея Банк

Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:56

  tarasum написав:Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО? :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:16

  Flamingo написав:
  tarasum написав:Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО? :mrgreen:

Зручно та швидко,без комісії в андроїд додатку) протестуйте) кц стверджує що можуть сказати мсс код,а про кешбек мовчать)
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:32

  tarasum написав:
  Flamingo написав:
  tarasum написав:Кешбек дають за поповнення мобільного у веб та андроїд версії додатку?! Хто тестував
А к чему это "гусарство" и никому не нужный риск если можно пополнится через сайт ОПСОСа и получить кэшбек ГАРАНТИРОВАНО? :mrgreen:

Зручно та швидко,без комісії в андроїд додатку) протестуйте) кц стверджує що можуть сказати мсс код,а про кешбек мовчать)

То есть другими словами - ищете дураков-тестировщиков, чтобы самому своими деньгами не рисковать ;)? Удобная позиция ;)
Что касается "зручно и швидко" - ну вот я себе думаю - как часто надо мне пополнить телефон - раз в год перед тем как обновится услуга "год без абонплат" себе и по разу жене и дочке. День когда надо это сделать я знаю и просто не представляю в чем может быть неудобство чтобы зайти на сайт водафона, ввести все данные и пополнить номер. Так зачем мне еще какое-то "зручно"? И даже если все на сайте водафона делать очень медленно то точно уложусь в 5 минут времени (а реально пару минут максимум) - то какое же должно быть это "швидко" чтобы захотеть его применить? :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:54

Re: Идея Банк

Сам протестую,не проблема. Думаю,що точно платили на онлайн банкінгу ідеї)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:52

Изучаю приложение.
Не работает вкладка Лимиты операций.
Какие они, эти Лимиты?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:46

Re: Идея Банк

guntherhouse777 написав:Изучаю приложение.
Не работает вкладка Лимиты операций.
Какие они, эти Лимиты?
Это даже ещё не бета версия, а Альфа. Так что может работать как угодно, у меня лимиты отображаются по всем картам. А в вебверсии с лимитами как дела?
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anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:22

Возможно, глупый вопрос, но все же.
Покупка билетов на сайтах Wizoria, Multiplex и т.п. картой КБО - будет кешбэк?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:43

  Искатель написав:Возможно, глупый вопрос, но все же.
Покупка билетов на сайтах Wizoria, Multiplex и т.п. картой КБО - будет кешбэк?

будет
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:43

Re: Идея Банк

  anis написав:А в вебверсии с лимитами как дела?


веб версія ІБ ще досить сирувата (та що нова)
в деяких місцях бачив "undefined" чи "null" - Тобто ще пиляти і пиляти..

а ще бариня в відділенні сказала що при поповненні депошок через новий ІБ є ліміт - чито 5 чи 10К
якщо це буде так - буде ой.
+50грн !
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