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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:49

Re: Идея Банк

Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:58

  vpchelko написав:Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?

Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:14

  Vorlon написав:Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь? :D

Пересчитайте приоритеты с учетом Коко-Дебетной карты, что там и кому выгодно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:19

  vpchelko написав:
  Vorlon написав:Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь? :D

Пересчитайте приоритеты с учетом Коко-Дебетной карты, что там и кому выгодно.

Что там пересчитывать? Именно с её учётом и названа сумма.
Vorlon
 
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  #<1 ... 1699170017011702
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