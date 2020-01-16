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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:49
Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?
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vpchelko
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:58
vpchelko написав:
Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?
Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь?
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Vorlon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:19
vpchelko написав: Vorlon написав:
Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь?
Пересчитайте приоритеты с учетом Коко-Дебетной карты, что там и кому выгодно.
Что там пересчитывать? Именно с её учётом и названа сумма.
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Vorlon
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