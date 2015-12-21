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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:49
Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?
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vpchelko
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:58
vpchelko написав:
Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?
Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь?
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Vorlon
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:19
vpchelko написав: Vorlon написав:
Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь?
Пересчитайте приоритеты с учетом Коко-Дебетной карты, что там и кому выгодно.
Что там пересчитывать? Именно с её учётом и названа сумма.
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Vorlon
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:47
Подскажите пожалуйста, с КБО наложка на НП через приложение идёт с комиссией или как онлайн покупка?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:15
anis
Якось отримав кешбек
Ой+ написав:
Платив КБ онлайн на сайті НП, у виписці "Операцiя по картi ****** в термiналi PostFinance, KYIV, UKR"
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:17
Ой+ написав:anis
Якось отримав кешбек
Ой+ написав:
Платив КБ онлайн на сайті НП, у виписці "Операцiя по картi ****** в термiналi PostFinance, KYIV, UKR"
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг
А если кешбек опустить, списание (4%+15грн) кроме наложки нет?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:31
anis написав:
А если кешбек опустить, списание (4%+15грн) кроме наложки нет?
Заплатив за посилку з "Алло" рівно вказану суму - вартість товару + доставка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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