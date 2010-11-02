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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:49

Re: Идея Банк

Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:58

  vpchelko написав:Думаю открыть карту, чтобы расширить арсенал возможностей. Ток напрягает условие - "Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку".
Эти типа как в старом тарифе Максимум - Альфа банка на расчетную дату 60грн?
Гасить карту строго в 0 до конца месяца?

Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:14

  Vorlon написав:Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь? :D

Пересчитайте приоритеты с учетом Коко-Дебетной карты, что там и кому выгодно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:19

  vpchelko написав:
  Vorlon написав:Зачем? При долге больше 2500 выгоднее заплатить 25 гривен. Что вы все этой абонплаты, как чёрт ладана, боитесь? :D

Пересчитайте приоритеты с учетом Коко-Дебетной карты, что там и кому выгодно.

Что там пересчитывать? Именно с её учётом и названа сумма.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:47

Re: Идея Банк

Подскажите пожалуйста, с КБО наложка на НП через приложение идёт с комиссией или как онлайн покупка?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:15

anis Якось отримав кешбек
  Ой+ написав:Платив КБ онлайн на сайті НП, у виписці "Операцiя по картi ****** в термiналi PostFinance, KYIV, UKR"
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:17

Re: Идея Банк

Ой+ написав:anis Якось отримав кешбек
  Ой+ написав:Платив КБ онлайн на сайті НП, у виписці "Операцiя по картi ****** в термiналi PostFinance, KYIV, UKR"
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг
А если кешбек опустить, списание (4%+15грн) кроме наложки нет?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:31

Re: Идея Банк

  anis написав:А если кешбек опустить, списание (4%+15грн) кроме наложки нет?


Заплатив за посилку з "Алло" рівно вказану суму - вартість товару + доставка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:09

  anis написав:Подскажите пожалуйста, с КБО наложка на НП через приложение идёт с комиссией или как онлайн покупка?

если посылка от частного лица, то будет как перевод. Если официальный интернет магазин, который торгует белым товаром с фискальными чеками - как покупка.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:17

  Hack-Stock написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, с КБО наложка на НП через приложение идёт с комиссией или как онлайн покупка?

если посылка от частного лица, то будет как перевод. Если официальный интернет магазин, который торгует белым товаром с фискальными чеками - как покупка.


Это крайне сложно
vpchelko
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