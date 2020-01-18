|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:22
Какой курс конвертации использует банк, например при покупках на Али?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|741
|102751
|
|
|37297
|4574383
|
Нед 19 січ, 2020 21:11
Slx
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6349
|1430220
|
|