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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:22

Re: Идея Банк

Какой курс конвертации использует банк, например при покупках на Али?
После Альфа-Банка (где курс на 2-3% выше рынка), это важный вопрос.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:25

  vpchelko написав:Какой курс конвертации использует банк, например при покупках на Али?
После Альфа-Банка (где курс на 2-3% выше рынка), это важный вопрос.


Тот который указан у них на сайте на дату списания, в любом случае будет лучше чем у Альфы.
antey718
 
Повідомлень: 385
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  #<1 ... 1700170117021703
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