|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:22
Какой курс конвертации использует банк, например при покупках на Али?
После Альфа-Банка (где курс на 2-3% выше рынка), это важный вопрос.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:25
vpchelko написав:
Какой курс конвертации использует банк, например при покупках на Али?
После Альфа-Банка (где курс на 2-3% выше рынка), это важный вопрос.
Тот который указан у них на сайте на дату списания, в любом случае будет лучше чем у Альфы.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37299
|4575301
|
Пон 20 січ, 2020 08:53
Amid
|
|229
|52090
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6351
|1430695
|
|