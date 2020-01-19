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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:22
Какой курс конвертации использует банк, например при покупках на Али?
После Альфа-Банка (где курс на 2-3% выше рынка), это важный вопрос.
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vpchelko
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Додано: Пон 20 січ, 2020 08:25
vpchelko написав:
Какой курс конвертации использует банк, например при покупках на Али?
После Альфа-Банка (где курс на 2-3% выше рынка), это важный вопрос.
Тот который указан у них на сайте на дату списания, в любом случае будет лучше чем у Альфы.
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antey718
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:23
Завернули заявку. Не доверяет банк ФОПам работающим в ИТ сфере с месячным доходом в +70тыв грн.
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vpchelko
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:30
vpchelko написав:
Завернули заявку. Не доверяет банк ФОПам работающим в ИТ сфере с месячным доходом в +70тыв грн.
Мне при таких ТТХ дали 20к. Только я не знал, что нужно отказываться от страховки и ФОП у меня 15+ лет.
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Vint
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:31
Vint
Ну ФОП у меня полтора года, до этого получал деньги в конверте.
Может проблема в канале оформления? Я оставлял заявку на сайте и в телефоном режиме получил отказ.
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vpchelko
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:36
vpchelko написав:Vint
Ну ФОП у меня полтора года, до этого получал деньги в конверте.
Может проблема в канале оформления? Я оставлял заявку на сайте и в телефоном режиме получил отказ.
Я тоже на сайте. Видимо молодой ФОП, кредитная история, семья, недвига, авто или кредитная нагрузка...
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Vint
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Додано: Пон 20 січ, 2020 09:54
vpchelko написав:
Завернули заявку. Не доверяет банк ФОПам работающим в ИТ сфере с месячным доходом в +70тыв грн.
Это норм, мне также в первый раз отказали и пытались впарить кредит наличными, спустя 3-4 месяца сами перезвонили и предложили карту.
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antey718
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:14
antey718 Да было такое
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vpchelko
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