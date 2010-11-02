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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1701170217031704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 02:48

Амвросий ..неделя кажись
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 07:10

Re: Идея Банк

Дали карту, со страховкой понятное дело :D

Страховой платеж тут всегда платитсо, или как абонка, если кред лимит не погашен?
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 07:20

escobar Гасіть до РД і не треба буде платити страховку. Я теж маю зі страховкою, то 2 рази в міс вихожу в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 07:29

Ой+, печально и месяца в грейсе не посижу :lol:
escobar
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